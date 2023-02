Kallas hoiatas Münchenis, et Venemaa tuleb vastutusele võtta

Samal debatil osalenud 2018. aasta rahunobelist Nadia Murad põhjust optimismiks ei näinud. Jeziiditarina ISISe seksuaalvägivalla ohvriks langenud Muradi sõnul palutakse talt aeg-ajalt, et ta lohutaks Ukraina saatusekaaslasi ja ütleks, et juhtunu pole nende süü. «Ma olen valmis seda tegema. Ma ütlen alati ellujäänutele, et see pole nende süü. Aga ma ei saa neile lubada õiglust, sest keegi pole mulle ega teistele jeziidi ellujäänutele õiglust lubanud,» lausus ta.