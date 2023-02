Aasta võõral maal: me ikka üritame saada selgeks eesti keele ja unustada vene keele!

Kas keegi võib mõelda, et kell kuus hommikul lastakse ühe rahuliku riigi pihta rakette? «Kuidas see saab nii olla? Aasta on möödas ja keegi ei saa peatada sõda, mis algas ühe inimese hulludest ideedest,» räägib 19-aastane Anastasia, kes on varsti juba aasta töötanud Kostiveres FarmPetFoodis. Koos oma ema Inna (40) ja Vladaga (24) valmistavad nad seal koertele ja kassidele krõbinaid ja konserve, maiuseid ning lihapalle. Vahel pakivad ka tooteid ja kleebivad silte.