Detsembri keskpaigas oodati Euroopa Liidus (EL) uut põgenikelainet Ukrainast, sest Venemaa raketid tabasid Ukraina taristut, polnud elektrit, vett ega kütet ning tundus mõeldamatu, et kõik ukrainlased on nii sitked, et peavad sellistes tingimustes vastu. «Venemaa tahabki humanitaarkriisi tekitada, et inimesed lahkuksid ja tekitaksid sellega kriisi vastuvõtvates riikides. Ukrainlased teavad seda,» kirjeldas suursaadik Marjana Betsa toona.