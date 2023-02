FOTOD ⟩ Rihanna kavaldas stilistid üle

Rihanna ootab aga oma last täies tõsiduses ning tema meeskond ja stilist nägid suurt vaeva, et beebiuudist salajas hoida. «Kõige raskem oli töid organiseerida saladuskatte all,» rääkis Rihanna stilist Jahleel Weaver ajakirjale Vogue. «Ta ei rääkinud mulle enne, kui Super Bowlini oli kolm nädalat ja me vaatasime koos viimaseid kavandeid. Ma küsisin, kas sa teed nalja?»

Stilisti sõnul oskab Rihanna luua meeldejäävaid hetki. «Ta on kartmatu. See on väga lahe, et ta on alati valmis katsetama midagi uut ja ägedat. Ta ei hoia ennast kellegi meeleheaks tagasi,» sõnas Weaver.