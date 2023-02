Sealiha hind kerib rekordkõrgusesse. Mis grillihooajast saab?

Sigade arv Euroopas väheneb. Kui tavaliselt varutakse talvel liha ladudesse sügavkülma, siis energiahindade tõttu on sellest osaliselt loobutud ja läheme suvele vastu sealiha defitsiidiga.

Kes lootis, et toidukauba suurem hinnatõus on juba ära olnud, peab paraku pettuma. Sealiha hinda kujundav Saksamaa indeks on kerkinud viimase 20 aasta rekordini ja selle mõju meie poelettidele veel jõudnud pole.