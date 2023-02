TESTIME ⟩ Millist kilu peolauale panna?

Kadri Tallinna kilusid võrdlemas

Kuna kilude valik on lai, otsustan võrdlusmomendi tekitamiseks võrrelda meie suguvõsa ammust lemmikut helesinises karbis Kihnu Kala Tallinna kilusid (3,39) ja selle nimekaimu, kollases karbis olevaid Tallinna kilusid, millel brändiks märgitud Krapesk, mis satub ostukorvi, sest sel on parasjagu soodushind 1,79. Mõlemat karpi ehib nn kilukarbivaade ehk võiksid ju olla need kõige õigemad.

Konserve avades on kohe näha, et Kihnu Kala toodangu kalade peal on ohtralt kiluvürtse, Krapeski omad on maitseaineteta. Puhastada on kindlasti kergem aga kollases karbis olevaid Krapeski kilusid: kala tekstuur on tugevam, fileed jäävad terved ja ilusamad, vastukaaluks Kihnu Kala omadele, mis on pehmekesed ja lähevad puhastades kergesti katki.