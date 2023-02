"Parim enne" läheneva kuupäevaga toitu saab pakiautomaati tellida

Joosep Kaljula (paremal) ja Oliver Sebastian Lamp pakuvad Sumena vahendusel soodsa hinnaga toidu- ja tarbekaupu, mis on kas ületanud või ületamas parim enne kuupäeva.

ResQ Club ja Sumena on kaks ettevõtet, kes on asunud võitlusesse toiduraiskamisega. Kui ResQ Club võimaldab äpi kaudu leida ja päästa päeva jooksul müümata jäänud toitu, siis Sumena poest saab soetada soodsa hinnaga toidu- ja tarbekaupu, mis on kas ületanud või ületamas parim enne kuupäeva.