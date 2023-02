Tervisest hooliv inimene peaks päevas sööma kaks-kolm lusikatäit idandeid

Idude toiteväärtus on seemne omast mitu korda suurem, sest toodetakse juurde vitamiine, ensüüme ehk fermente ning hormoonide eelühendeid ja vitamiine. Samuti lõhustuvad ja muutuvad selle protsessi käigus süsivesikud, rasvad ja proteiinid, mistõttu on organismil neid kergem omastada. Idud sisaldavad inimorganismi puhastavaid kiudaineid. Täisteraleib, kliid ja idandid on nagu seedekulgla korstnapühkijad.

Üle tarbida ei maksa

Noortes idudes on peidus tohutu fermentide energia, mistõttu peaks kasutama toiduks ainult värskeid ja termiliselt töötlemata idandeid. Kuna idandid on rikkad bioloogiliselt aktiivsete toimeainete poolest, soovitatakse neid tarbida mõõdukalt, mitte üle 2 sl päevas.

Idandite suhteliseks puuduseks tuleb pidada nitraadisisalduse suurenemist idandatud seemnetes esimese kolme päeva jooksul, seejärel nende sisaldus väheneb. Nitraadisisaldust aitab vähendada kõrgem temperatuur (kuni 25 kraadi), piisav valgus ja pikem idanemisaeg.

Urbaniseerunud ehk linna kolinud inimene on võõrdunud loodusest ja selle mikroorganismidest. Kanada tervishoiuametnikud hoiatavad lapsi, nõrga immuunsüsteemiga inimesi, vanureid ja rasedaid värskete idandite söömise eest. Tervishoiuorganisatsioonid annavad teada, et ehkki idandeid nähakse enamasti tervisliku näksimisena, võivad need sisaldada ohtlikke baktereid. Eelkõige ohustavad idandite sööjaid salmonelloos ja kolibakter, mis tekitab kõhuhädasid.

Parem ise idandada