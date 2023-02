Itaallane pakub Kuressaares restoranitasemel kodutoitu

Sandro on eluaeg tahtnud restorani pidada. „Ma armastan kokata, ma armastan head toitu. Kui need ruumid tulid saadavale, haarasin võimalusest kinni,” lausus Sandro. Samades ruumides asus varem kosmeetikakauplus. Aga seal on ka pikk ajalugu toitlustuspaigana. Alates nõukogude aja lõpust asus seal ligi 20 aastat Hansa kohvik-galerii. „Siin käis palju kunstnikke ja intellektuaale,” lisas Sandro. Seejärel asusid seal kohvik Bruno ja restoran Lavendel. „Seega toitlustusvaldkonnas küllalt tuntud paik,” sõnas ta.

Üks söögikoha asutamise ajend oli seegi, et Kuressaares oli puudus heast restoranist. Nii võttiski ta selle rolli enda peale. Eesmärk on teha nii head restorani kui võimalik. Restorani teeb Sandro sõnul heaks eeskätt suurepärane toit ja maitseelamused. „Meil on väga toredad kliendid ja tagasi­side on olnud suurepärane,” lausus Sandro. „Arvan, et tänaseks oleme üks paremaid toidukohti Kuressaares.”