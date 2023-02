VALIMISED ⟩ Kuidas riik saaks soodustada puidu väärindamist?

Maa Elu uuris Riigikokku kandideerijatelt, miks on olukord selline ja kas nad oskavad välja pakkuda mõne konkreetse sammu, mida riik peab tegema, et kohalik puit saaks Eestis kõrgel tasemel väärindatud?

Tarmo Tamm, Eesti 200

Selle põhjus on ebaselgus ja kompetentsi puudumine. Otsused on lühiajalised ja keegi ei tea, mis tulevik toob. Sellistes tingimustes ei ole võimalik tootmisettevõtetel tegutseda, rääkimata pikaajalistest investeeringutest.

Ideaalis võiks teha Eestis sarnaselt Ameerikaga. Valitsus annab pikaajalise ressursi kokkulepitud mahus ja sektor võtab kohustuse investeerida, luua suure lisandväärtusega töökohti ja oma toodangut eksportida.

Heiki Hepner, Isamaa

Puidu mehaaniline töötlemine on Eestis absoluutsel maailma tipptasemel ehk väärindamise küsimus puudutab paberipuitu ja puidukeemiat. Siin peaks riik tagama pikaajaliselt jätkusuutliku metsapoliitika, stabiilse majanduskeskkonna ja ka energiamahukate ettevõtete jaoks vastuvõetava hinnakeskkonna. Riigi ülesanne on luua sobilik ärikeskkond, et ette­võtjad saaksid teha investeerimisotsused.

Isamaa lubab oma valimisprogrammis enam toetada puidu kasutamist avaliku sektori hoonete ehitamisel ning ajakohase biorafineerimistehnoloogia kasutuselevõtu eeldusel, et see ei too kaasa keskkonnakoormuse ja raiesurve suurenemist.

Tõnis Mölder, Keskerakond

Tõnis Mölder, KeskerakondOleme investeerinud suures mahus pelleti- ja saetööstusse, lisaks kasutatakse biomassi soojatootmises. Kui siia kõrvale tekiks veel tselluloosi tootmine või suur keemiatööstus puidu väärindamiseks, siis kõigile tooret ei jagu ja peame seda rohkem importima või mingi sektor sööb teise välja. Foto: Mailiis Ollino