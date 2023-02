Milline oleks mõistlik raiemaht?

Tarmo Tamm, Eesti 200

Arvestades, et aastane juurdekasv on Eestis 13 miljonit kuupmeetrit ja spetsialistide hinnatud jätkusuutlik raiemaht 10–12 miljonit kuupmeetrit aastas, võiks raiemaht olla 11 miljonit kuupmeetrit aastas. See on ka kooskõlas metsanduse arengukavaga.

Täpse arvu peavad otsustama oma ala spetsialistid. Raiemahu arvust olulisem on, et raiemaht oleks kokku lepitud pika aja peale ja ettevõtted, kes puitu väärindavad, saaksid kavandada ja teha pikaajalisi investeeringuid. Eesti puidusektori lisandväärtus on aastas üle 2,3 miljardi euro ja see on märkimisväärne panus meie kõigi majanduslikku hakkamasaamisesse.

Priit Põllumäe, Ando Eelmaa, Parempoolsed

Mõistlik raiemaht on selline, mida metsaomanik (nii eraomanik kui riik) õiguslikku raamistikku, looduslikke tingimusi ja turuolukorda arvestades mõistlikuks peab. Raiemahtu võib vaadelda lühikeses või pikemas perspektiivis – ka siis on arvud ilmselt erinevad. Võib vaadata kinnistu- või riigipõhiselt. Jällegi on arvud, lähtekohad ja vajadused erinevad. Selle „maagilise õige” arvu üle vaidlemine kahjuks marginaliseerib muud mured, mis meil metsanduses ja maakasutuses on. Paraku näitab see ka pealiskaudsust.

Kui on vaja seada pikaajalist strateegilist sihti, peaks raiemahu suurusjärk olema teadlaste otsustada, mitte parteikongresside teema. Üleüldse on raiemahust akuutsem probleem metsamaa vähenemine, st metsamaa, mis võetakse kasutusele muul otstarbel ja kuhu tõenäoliselt lähisajandite jooksul metsa ei kasva.

Heiki Hepner, Isamaa