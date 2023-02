Missioon «Peatada Venemaa» on võimatu. Miks lääs ei hoidnud sõda ära

«Venemaa isu on ka varem suur olnud, kuid ta läks Afganistanis lõhki. Ja kui ta Afganistanis kõrbes, siis otsustas meelitada Euroopa enda poolele, et ulatuda kuni Vaikse ookeani ja Punase mereni. Ja siis laksata ka Euroopat... Krimmis on veresaun veel tulemas. Ukraina kokkupõrge Venemaaga on ees. Kuni venelaslikkus eksisteerib, ei loobu ta oma ambitsioonidest.»

Need sõnad lausus Itškeeria Tšetšeeni Vabariigi esimene president Džohhar Dudajev 1995. aastal, veel enne Vladimir Putini võimuletulekut. Selleks ajaks hakkas kokkuvarisenud Nõukogude riik nagu terminaator enda küljest kukkunud osi taas kokku korjama ja iseseisev Itškeeria langes esimesena. Kas on õiglane väita, et Putin lõi tänase Venemaa, või sünnitas hoopiski süva-Venemaa Putini, et too kehastaks tema püüdlusi saada võimsaks impeeriumiks?