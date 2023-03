Mulgi puder alustas teekonda UNESCO nimistusse

Instituudi juhataja Ave Grenberg selgitas, et komisjonile on vaja näidata, et tegu on elava pärandiga, mitte ainult ühe väikese grupi hingeasjaga, ja selle toetuseks koguda kogukonnalt nõusolekumärke ja toetusavaldusi eri formaatides: paberil, videos jms. Lisaks on valminud kümneminutiline film, mille jaoks filmiti pudrukeetmist peres, koolis ja mujalgi. Ühtlasi oli märtsini avatud küsimustik, kus koos ERMi Heimtali muuseumiga koguti inimestelt pudrulugusid. Märtsi alguseks oli sellele vastanud pea 500 inimest.