Paju aitas mehele saada ja andis selgeltnägija võimed

Maailma umbes 450 pajuliigist kasvab meil looduslikult vähemalt 20. Nad sirguvad ruttu ja eluiga on neil lühike. Paju perekonnas on nii kõrgeid puid kui ka madalaid põõsast meenutavaid liike. Puukujuliste pajude kohta on kombeks öelda ka remmelgas, aga pajud on nad ikkagi. Urb on aga tegelikult suur kogum lihtsa õiekattega õisi.