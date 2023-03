5 nõuannet toalillede eest hoolitsemiseks

Ära kasta üle

Ülekastmine on palju sagedasem probleem kui alakastmine. Neid toataimi, mis vajavad kastmist iga päev või üle päeva, on väga vähe. Enamik taimi on talvel puhkepausil ja vajavad kastmist harvem kui suvel, erandiks on näiteks talvel õieehtes orhideed, mis vajavad sageli kastmist.

Taimi kastetakse alati toasooja veega ja kehtib tõdemus, et liigse kastmisega on lihtsam kahju teha kui harva kastmisega. Tihtilugu saabki taimedele saatuslikuks see, kui potipõhja jääb vesi seisma. Üksikute eranditega meeldib taimedele, et neid kastetakse ohtralt, aga harva. Oluline on, et ei kastetaks mulda, mis on veel eelmisest kastmisest märg või niiske. Kastmise vajadus sõltub ka ruumi õhutemperatuurist ja -niiskusest – mida kuumem ja kuivem ruum, seda sagedamini taim vee järele januneb.

Lähtu sisekliimast

Nii mõnigi toalill ei taha keskküttega korteri sooja ja kuiva õhku. Näiteks loorberipuu tahab olla talvekuudel jahedas, ideaalis nullilähedase temperatuuriga keskkonnas, aga linnakorteris ei pruugi olla sellist kohta. Samas leidub taimi, mis just eeldavad kuuma ja kuiva, näiteks kaktused ja sukulendid, mis vajavad ühtlasi minimaalselt hoolt ja on tänulikud, kui neid kastetakse harva, näiteks korra kolme nädala jooksul.