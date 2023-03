Jõgeval aretati kaks uut oranživiljalist tomatisorti

Uute sortide seemet saab kindlasti osta 11. märtsil Jõgeva alevikus toimuval Seemnefestivalil. Seemet saab tellida ka Maaelu Teadmuskeskuse (METK) müügiesindaja Merike Harjo käest ja taimi saab piiratud koguses tellida METKi kodulehe kaudu (https://metk.agri.ee/).

‘Pille’ on vara­jase saagikandega. Foto: Ingrid Bender

Olemas on rohekaskollaste viljadega sort ‘Hiiumaa roheline’. Miks pole veel kodumaist kollast sorti?

Kollaste tomatitega sort ootab järjekorras. Meil on praegu aretusmaterjali hulgas ka kollaseviljalisi taimi, kuid nende head omadused vajavad veel mitme aasta jooksul kinnistamist. Tahame, et uuel sordil oleks suur saak, varane tomatite küpsemine, viljade hea maitse ja suurepärane haiguskindlus. Oluline on veel, et viljadel oleks hea lõhenemiskindlus.

Milline on teie lemmiksort ja miks just see?

Mulle meeldivad mitmed Jõgeval aretatud sordid nende hea maitse, suure saagi ning suurepärase haiguskindluse tõttu. Oma kodukasvuhoones kasvatan sorte ‘Malle’ F1, ‘Evelle’, ‘Pille’ ja ‘Vilja’. Lisaks nendele istutan mõne taime punaste (‘Gartenfreude’) ja oranžide (‘Sungold’ F1) kirsstomatitega sorte. Vahel kasvatan veel mõnda väga hea maitse, suure saagi ja hea haiguskindlusega sorti, millega olen just eelmisel hooajal tuttavaks saanud. Talvel aga maitsevad mulle kõige enam aknalaual kasvanud ‘Varto’ viljad.

Kui palju on sorte, mille eksimatult maitse järgi ära tunnete?