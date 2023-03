Vaade ⟩ Neljaks aastaks hääletu peal

Selgus, et Jan oli sõitnud Helsingisse, et anda saatkonnas valimistel oma hääl. Nimelt olid samal ajal tema koduriigis käimas parlamendivalimised. Tema teguviisi kohta avaldati sel hetkel nii imetlust kui imestust. Mäletan, et lasin ka ise peast läbi mõtte, kas mina nii käituksin. Meenutan, et esimesed Eesti valimised, kus kasutati ka e-hääletamist, olid kohalike omavalitsuste valimised oktoobris 2005, Riigikogu valimistel seda veel kasutusel polnud.

Ei olnud meist keegi kursis toonase Tšehhi poliitilise olukorraga, aga mäletan, kuidas Jan tagasi tulles ütles, et olukord oli lihtsalt selline, et iga hääl on oluline. Olulisem kui see 40 eurot.

Valimisi nimetatakse küll demokraatia pidupäevaks, aga meie õnn on olnud elada vabas riigis juba nii kaua, et vahel kipub ununema, kui suur privileeg see on, ja nii võib valima minemine jääda halva ilma või, kes teab, laiskusegi taha. Viimane aasta on paraku andnud rohkem kui küllaga põhjust mõelda sellele, kui suur asi see on, et meil on võimalus anda oma hääl vabas riigis ja enda poolt valitud kandidaadile.