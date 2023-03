Krister Kivi ⟩ Veidike tuhka ja Vene tanki häiriv eksponeerimine

Paar päeva pärast seda, mil Tallinnas veeti Vabaduse väljakule purustatud Vene tank, olin loomakliinikus. Minu ees ootas oma järjekorda keegi vanem naine. Ta ütles vaikselt vastuvõtutöötajatele, et tuli oma kassi järele. Küsiti, mis on kassi nimi, ja naine vastas: «Virsik.»

Uuriti paberitest ja selgus, et sellist kassi kliinikus ei ole. Naine aga juba nutu piiril ütles, et ta ju enne reedet kassi tõi. Ja et lubati, et esmaspäeval võib tuhale järele tulla.