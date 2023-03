NÄDALA NÄGU ⟩ Helir-Valdor Seeder on punguva erakonna kaalukeelemeister

Vähem kui kümne aasta jooksul on Isamaa(liit) kolm korda pungunud. Sealt tulid riburada pidi Vabaerakonna tuumik (2014) ning suur osa Eesti 200 (2018) ja Parempoolsete (2022) tegijaid. Nelja-aastast tsüklit arvestades saab seega 2026. aastal näha, kas Eesti vanim erakonnapuu veelgi võsusid ajab.

Seedri hinge peal on Lavly Perlingu ja Parempoolsete pagendamine. Ja ehkki Perling on peaministrikandidaadina Seedrist populaarsem, näitab valimisennustus arvestatavat edu ikka Seedri juhitud Isamaale.