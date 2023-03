Paljud sõbrad ja tuttavad leidsid, et sellise maailmavaatega 21. sajandil enam poliitikasse ei tulda, ning pidasid Martinit veidrikuks. Kuid nad eksisid. 20 aasta jooksul on andekast Helmete perest sirgunud euroskeptikust kasvanud kõrgeima taseme poliitik, kes on nõus väitlema vaid peaministriga, olles muutunud ka üheks meedialemmikuks. Helme reljeefsed ja tabusid rikkuvad mõtteavaldused on oma skandaalsuses võrreldavad vaid tema isa fantaasiarikaste sõnumitega.