INTERVJUU ⟩ Podoljak: vastupealetung algab siis, kui meil on kõik vajalikud relvad

Sõda on sisuliselt jõudnud juba Venemaa enda territooriumile, kus kasvavad paanikameeleolud, ütles Podoljak Kiievis intervjuus Postimehele.

Mis on viimased tähtsamad arengusuunad sõjas? Detsembri keskel te tõite välja, et Venemaa panustab raketirünnakutele, et jätta ukrainlased talveks elektri, sooja ja veevarustuseta. Nüüd on talv peaaegu üle elatud ja mingeid tulemusi need rünnakud ei andnud. Veel rõhutasite Venemaa täielikku üleminekut sisuliselt sõjaaja seadustele nii majanduses kui ka poliitikas ning pidevat mobilisatsiooni. Mis on suures plaanis sellest ajast muutunud?

Praegu näeme muutusi taktikas. Nad on vähendanud raketi- ja droonirünnakuid [Ukraina linnadele]. See on seotud sellega, et nende täppis- ja tiibrakettide varud on märkimisväärselt vähenenud. Ka [Iraani päritolu kamikaze]droonide hulk on vähenenud. See on neid sundinud üle minema uuele taktikale, milleks on suure hulga elavjõu koondamine kindlatele rindelõikudele. Suured elavjõud saadetakse kontaktlahingusse, kus lahing käib käsirelvadega, mitte enam niivõrd suurtükkidega.