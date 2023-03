Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Jaan Tarmaku sõnul on ilm tee-ehituse plaanidesse mõningaid korrektiive teinud. «Plaanid ja projektid on koostatud meie ja töövõtja parima teadmise järgi, lähtudes tehnoloogilistest vajadustest, liikluse ümberkorraldamise võimalustest ja muuhulgas ka ilmaprognoosist. Siin oleme vahepealsete ilmastikuolude tõttu olnud liiga optimistlikud ning see nädal üllatas meid teatud tööde alustamiseks liiga külma ilmaga,» rääkis Tarmak linnavalitsuse pressikonverentsil.