Poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste asjatundjate komisjoni esimees Lea Danilson-Järg, kes on veel justiitsminister, saatis Tartu linnapeale Urmas Klaasile kirja, milles teatab, et Pepleri tänav on nime poolest Eestisse sobimatu ja tuleks seepärast nimetada kindral Ernst Põdderi järgi Kindral Põdra või Põdderi tänavaks.