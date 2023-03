Viimati tundis meie e-hääletamise vastu huvi tilluke ja kuritegelik El Salvador, kus mureks see, et paljud gängide eest põgenenud kodanikud on laiali üle maakera. Siiski on üks kriitilisi etappe e-hääletamisprotsessis lausa vanamoodsalt füüsiline. 4. märtsil hilisel õhtutunnil olid kõik riigikogu valimistel antud e-hääled DVD-ketta mõõtu andmekandjal, mis toimetati 22.45ks Pärnu maanteel asuvast riigi infosüsteemi ametist (RIA) Toompeal paiknevasse valimisteenistusse. Seal kanti elektroonilise hääletamise süsteemi ehk EHSi abil kogutud häältesaak valimiste infosüsteemi ehk VIS3sse.