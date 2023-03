NÄDALA NÄGU ⟩ Kaja Kallase valimisvõit ei ole olümpiavõit

​Sportlase jaoks on olümpiavõit tema kõigi unistuste täitumine, vääriline tasu kõigi pingutuste, valu ja vaeva eest. Poliitikas on valimisvõidul esimesel päeval ka triumfihõng juures, aga kui šampus joodud ja algab argipäev, siis saab võitja kohustuse hakata vedama riigivankrit, mis võib olla kriisidest räsitud keskkonnas äraarvamata raske. Libastuda võib aga enne vankrini jõudmistki, nagu juhtus Kaja Kallasega neli aastat tagasi, kui ta pidi nõutult pealt vaatama, kuidas temast kehvema valimistulemuse saanud, olümpiaanaloogia järgi hõbeda- ja pronksimehed temalt võidu sisuliselt ära võtsid.

Nüüd midagi sellist ei juhtunud, Kaja Kallase valimisvõit oli veenvalt suurem ning ta ise kogenum, küpsem ja targem, mida on tema kohta öelnud ka konkurendid, kes uude koalitsiooni ei kuulu. Kallas on alati olnud hea häältemagnet, alates 2011. aastast, kui ta esmakordselt riigikogusse kandideerides sai üle 7000 hääle, ning sealt edasi tõusvas joones tänavuse enam kui 30 000 hääleni välja. See on kahtlemata silmapaistev tulemus, kuid valitsusjuhi töö kvaliteet ja valitsuse töö tulemuslikkus ei sõltu neist numbritest, vaid peaministri isiksuse omadustest, võimest arvestada kogemusi ja tegutseda adekvaatselt pidevalt muutuvas keskkonnas. Lubadus olla alandlik saadud häälte hulgast hoolimata on julgustav algus.