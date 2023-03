Me saame hakkama ⟩ Suuga teeb suure linna....

Vaatad uudistest, kuidas poliitikud valijate hääli püüdes maad ja ilmad kokku lubavad; kuulad, mis on sihikul uuel võimalikul valitsusel, ja oled segaduses. Lemmikpartei näikse pääsevat valitsusse, aga sinu lemmiklubadusest pole enam juttugi? Keegi ei hoiatanud valimiskampaania ajal ka, et just see esimesena ohverdatakse – või et üldse midagi ohverdatakse. Pettumus võtab maad ja peas kinnitab kanda juba varem sinna pugenud mõte, et poliitikud valetavad suud-silmad täis, et vaid võimu juurde saada.