Tartlastel tuleb praegu rinda pista rohke lumesulaveega. Olukord on siiski niivõrd-kuivõrd kontrolli all, ütles linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg. «Tänavatel on ikka uputusi, mõnes kohas on kaev jääs või lume all, aga need likvideeritakse jooksvalt. Meistrid sõidavad kogu aeg ringi,» selgitas ta.