ERKKI BAHOVSKI ⟩ Iraagi sõda tekitas küsimusi, millele on ka praegu keeruline vastata

Palju on spekuleeritud selle üle, kes täpselt oli Vilniuse kirja autor, kuid praegu polegi see nii oluline. Oluline on, missugune oli selle kirja mõju meie välis- ja julgeolekupoliitilisele positsioonile. 20 aastat hiljem võib anda loodetavasti tasakaalukamaid hinnanguid, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Bahovski.