Marek Strandberg ⟩ Renoveerimikampaanial on rohekas hallituse mekk man

​Pole kahtlustki: kõige rohelisem energia on kulutamata energia. See on ka põhjus, miks kodud peaksid vähem energiat kulutama. Mõistagi ei tohi seda teha elukvaliteedi arvelt.

Rohepööramisest on saanud midagi Ameerika Ühendriikide omaaegse Kuu-programmi laadset – kui president Kennedy selle välja kuulutas, polnud ju õrna aimugi, kuidas ehitada arvutit, mis kogu seda kaadervärki juhiks. Tegelikult oli see nimekiri megapikk. Ometi hakati Kuu-teed kulgema ja tulemuseks oli laiem tööstuspööre kogu maailmas. Rohepöördega on asjad selgemad. Loomu poolest teame ju, kuidas energiasäästlikult ja kliimasõbralikult ehitada ning renoveerida. «Teame» on siin öeldud paraja reservatsiooniga: kes teab ja kes ei tea. Üks teab, aga ei tee, kuna ei oska, ja teine, kes oskab, ei kasuta neid oskusi, sest siis pole hind enam see, millega hankeid võita.