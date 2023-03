Doktorandi tõlgenduses on Eesti juhid liiderlikud

«Meil on vägagi tipptasemel teadlasi, kelle laiem eruditsioon on... mitte nii kõrge,» kommenteeris akadeemik professor Jaak Aaviksoo juhtumit. Ta tõi välja ka selle, et üha süvenev akadeemiline spetsialiseeritus toob kaasa ilmaasjade teistsuguse mõistmise.

Foto: Madis Veltman