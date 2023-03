SÕLMKÜSIMUS ⟩ Aare Toikka: meil tapetakse teatreid sõrmenipsust

Aare Toikka on enda sõnul idealist ja maailmaparandaja. «Ma usun sellesse, et kaunitel kunstidel on see vägi, et puudutab inimese paremat külge, ja kui puudutus on saadud õigel hetkel, siis see kannab inimest läbi elu, surmani välja.»

Foto: Eero Vabamägi