JUHTKIRI ⟩ Vaimse tervise võti on lastega tuumperekond

Laupäevase lehe lisas Arvamus/Kultuur annab kaks värske inimarengu aruande autoreist ülevaate Eesti noorte ja täiskasvanute vaimse tervise näitajatest ja neid mõjutavatest teguritest. Andmed kinnitavad, et täiskasvanute puhul on eluga rahulolu kõige suurem nendel, kes on lastega paarisuhtes. Seda nii meeste kui ka naiste puhul. Ka oma pereeluga on lastega paarid kõige rohkem rahul. Kõige vähem on oma elu ja pereeluga rahul üksi elavad mehed ja naised ning üksikvanemad.

Need andmed näitavad, et lastega tuumperekond on endiselt teiste perevormidega võrreldes kõige suurem rahuloluallikas. Vale oleks sellest aga järeldada midagi nn traditsioonilise peremudeli ülimuslikkuse kohta. Traditsioonilised soorollid on aastakümneid olnud hääbumas ja tänapäeva õnnelike paaride enamik vaevalt et nende järgi oma pereelu korraldab. Pigem võib arvata, et nad on suutnud leida sellise rollijaotuse, mis meie praeguses kiires, töises ja pinnapealses ühiskonnas toetab paarisuhet ja loob sellega aluse kõigi pereliikmete heale vaimsele tervisele.

Hästi toimiv tuumperekond on ka lastele oluline vaimse heaolu allikas. Aruanne toob esile, et kõige kõrgem on see kahe sünnivanemaga pere lastel, seejärel üksikvanemaga pere lastel. Kõige madalam on laste rahulolu kasuvanemaga peres, seda eriti teismeikka jõudnud tüdrukute puhul.