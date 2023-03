Krister Kivi ⟩ Politseihaarangutel ja vaktsiinipassidel puudus õigustus

15. märtsil 2023 leidis Tallinna halduskohus, et rakendatud meetmed riivasid põhiõigusi; et vabariigi valitsus polnud «teinud kõikvõimaliku viiruse leviku takistamiseks, vaid kõikvõimaliku vaktsineerimisele survestamiseks». Muuhulgas viitas kohus oma veel jõustumata otsuses, et «vanusegrupis 50–59 vajasid haiglaravi vaktsineerimata isikutest 4% nakatunutest, vaktsineerimiskuuri lõpetanud isikutest 6% nakatunutest ning tõhustusdoosiga vaktsineeritutest 5% nakatunutest» ning nentis, et haiguse puhul osutus peamiseks riskifaktoriks iga, mistõttu polnud põhjendatud inimeste sotsiaalsetes tegevustes osalemise ulatuslik piiramine vaktsineerimisstaatuse järgi.