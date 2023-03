JUHTKIRI ⟩ Kas erakonnad teevad erakondade elu kibedamaks? Ootame

Postimees aktsepteerib seisukohta, et erakonnad ei peaks täielikult sõltuma riigi toetusest. Oma osa on siin teha ka erakondadel endil, kes peaksid tõsisemalt hakkama tegelema raha kogumisega liikmemaksudest. Seni on erakonnad pidanud olulisemaks võimalikult pikka liikmete nimekirja ega ole end vaevanud liikmemaksuvõlglastelt raha välja nõudmisega.

Erakondadele tehtavate annetuste ümber on järjepidevalt lahvatanud suuremaid ja väiksemaid skandaale, mis annavad märku, et süsteemi on vaja reformida. Eks seda annab arutada, kas muutused peaks olema suuremad või väiksemad, kuid loodava koalitsiooni läbirääkijad esinesid eile seisukohtadega, mis annavad lootust, et mõni asi võib peagi hakata liikuma õiges suunas.

Postimees tervitab kava laiendada erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) õigusi. «ERJK tegevusmudel on end igati tõestanud, mingeid suurmuudatusi pole vaja. Konkreetsed ja selged asjad tuleb korda teha,» kirjutasime mullu novembris.

Erakondade esindajad olid siiski üpris üldsõnalised, kuidas nad siis õigupoolest ERJK korraldust muuta kavatsevad, mistõttu peame jääma äraootavale seisukohale, kas muutused on piisavad või jääb neist väheks. See, mida on vaja teha, on tegelikult ammuilma selge. Kaja Kallase esimese valitsuse ajal valmis justiitsministeeriumis selleks tarbeks ka seaduseelnõu, mis aga lõpuks kuhugi ei jõudnudki.

