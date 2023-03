JUHTKIRI ⟩ Politico eksis ajakirjanduse põhitõdede vastu ja näitas Eestit ühepoolselt

Eilse päeva peale oli Politico küll sisse saanud kaitseministeeriumi vastuse, kuid hommikune negatiivne foon oli ikka selgelt tunda. Kui see polnud infooperatsioon, siis oli see igal juhul ajakirjanduslik praak, mida ei tohiks endale lubada tõsist ja üleeuroopalise mõjutaja kuvandit taotlev Politico. Infooperatsiooni poolt räägib asjaolu, et Venemaale on kasulik näidata Euroopa Liitu lõhenenuna ning eriti idaeurooplasi mitteusaldusväärsetena. Seda eesmärki täitis Politico artikkel hiilgavalt. Veel on artiklist näha katse õõnestada Eesti moraalset argumenti Ukraina abistamiseks, sest Eesti üleskutsed Ukrainat abistada on tuginenud faktile, et ühe elaniku kohta on Eesti andnud enim abi. Kui see fakt kahtluse alla seada, muutub kogu Eesti diplomaatia kaheldavaks.