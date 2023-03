Hirm masinate ees: tehisintellekti liiga kiirele arengule tahetakse tõmmata pidurit

Skype´i kaasasutaja ning tehnoloogiainvestor Jaan Tallinn arvas ajakirja Tarkade Klubi 2010. aasta oktoobrinumbris, et ei tea täpselt, milline on inimkonna järgmine tehnoloogiline läbimurre, kuid võib öelda, milline on viimane. See pidavat olema inimest ületav tehisintellekt, millega kaasneb tehnoloogiline singulaarsus. Tegemist on nähtusega, mille puhul inimese roll tehnoloogilises evolutsioonis lakkab. See oleks olukord, kus masinad loovad ja arendavad ise masinaid ilma, et inimene peaks sellesse enam sekkuma. Siis hindas Tallinn tõenäosust, et see juhtub veel XXI sajandil, kümnele protsendile.