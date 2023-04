KOHALIK VAADE ⟩ Leedu lagunevad sillad ohustavad NATO abivägede jõudmist Baltimaadesse

Sild on niivõrd tavaline linnaruumi osa, et vaid tõsise õnnetuse korral purustatakse igapäevanormaalsus sellega, et järsku ei pääse enam üle jõe. Mõnele riigile, nagu näiteks Leedu, tähendab see enamat kui ebamugavus – sellel võivad olla strateegilised tagajärjed.