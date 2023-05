"Äkki nad on surnud?" Ärkan selle peale, et keegi üritab taskulambiga läbi telgi alumise serva mu silmamuna üles leida. Briti politsei on meid kätte saanud telklaagrist tee ääres, mida mööda kuningas Charles kroonimisele ja tagasi sõitis.

Kui kuningas Charlesi kroonimine välja kuulutati ja tekkis hetke ajel mõte minna Londonisse tee äärde telkima (see on ainus võimalus lihtinimesel tänava äärest oma silmaga kroonikandjat näha), tundus see väga hea mõte. Mida lähemale kroonimispäev jõudis seda kiiremini kahanes entusiasm. Kuidas üldse nii loll mõte võis tulla? Lebada keset Londonit asfaldil, selle asemel et soojas kodus telekat vaadata. Ja mida üldse kaasa võtta Buckinghami palee juures telkimiseks? Priimus ja sääsevõrk? Kuidas ma vetsu saan? Aga hommikukohvi ja mune peekoniga?