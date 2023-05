Seitsmes eestlane jõudis maailma katusele

Viimast tõusu neljandast laagrist alustas Karu teisipäeva õhtul kell 20.30. Everesti lõunatippu jõudmiseks kulus ronijal ligi üheksa tundi. Päike oli siis juba tõusnud. Veel enne viimast pingutust jagas Karu oma Facebooki-lehel, et ilm pole ronimiseks olnud kuigi soodne ja et oodata on tuulist laskumist. Samuti vaevas meest kole köha. Pärast tipu vallutamist oli tal teisipäeva jooksul kavas jõuda 8848 meetri pealt tagasi teisse laagrisse 6300 meetri kõrgusel.