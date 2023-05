Niisugune ennetähtaegne kriminaalhoolduskohustusest vabastamise võimalus on seaduses olnud 2015. aastast, aga kasutada on saanud seda väga harva. Aasta jooksul tuleb kõigi Eesti kohtute peale kokku ehk kümmekond sellist määrust. Samal ajal pöördusid kriminaalhooldajad mullu 970 korda kohtu poole ettekandega, et tingimisi vangistuse saanud inimese karistust tuleks karmistada, sest too ei pea talle pandud kohustusi millekski.