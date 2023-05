Lõpe kooli puhul leidis kohus, et vald ei ole analüüsinud õpilaste võimalusi hakata sõitma Lihula kooli. Vallavanem Ingvar Saare kinnitusel on vald aga Pärnumaa ühistranspordikeskusega juba kokku leppinud, et Lihula buss võtab Oidrema kandi lapsed peale. Metsküla kohta ütles vallavanem, et majanduslikult pole mõttekas pidada üleval Lihulast 18 km kaugusel asuvat 20 õpilasega kooli.