Jenni Haukio (46) raamat «Sinun tähtesi tässä» võtab kokku 11 aastat presidendipaari elu, millesse lisaks abikaasa kõrval riigi esindamisele on mahtunud veel lapse saamine, doktoritöö kaitsmine ja Turu raamatumessi korraldamine. Haukio memuaarid on oodatud kaup, sest naine on presidendikaasana intervjuusid andnud väga vähe, kuna tema arvates ei ole aus tõmmata endale tähelepanu üksnes sellepärast, et ta on sattunud abikaasana teatud rolli. Paljude soomlaste hinnangul on Haukio oma väärikuses ja esinduslikkuses lausa kuninglik.