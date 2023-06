«See ei olnud hea elu,» ütles Tina Turner oma elu esimese poole kohta. Edasine, nagu öeldakse, on ajalugu, nii et rokikuninganna võis eluõhtul rahulolevalt kokku võtta: «Inimesed arvavad, et mu elu on olnud raske, kuid ma arvan, et see on olnud suurepärane teekond. /.../ Usun, et igaüks meist sünnib ainulaadse missiooniga, elueesmärgiga, mida ainult tema saab täita.»