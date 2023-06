Swedbank rikkus Krimmi sanktsioone ja sai trahvi

Trahv määrati, kuna OFAC leidis 2020. aasta märtsis esitatud tehingutest, et see on Venemaale Krimmi annekteerimise tõttu kehtestatud sanktsioonide rikkumine.

Swedbanki Läti haru tegi aastatel 2015–2016 386 keelatud tehingut kogusummas 3,3 miljonit dollarit. Krimmis asuvale ja sealsele laeva omanikule tehti ülekandeid, nagu ka palgamakseid.

«Swedbank on tõsiselt õppinud ajaloos ettetulnud puudujääkidest ning tugevdanud sisemist kontrolli,» ütles Swedbanki asejuht Tomas Hedberg.

Pank teatas märtsis, et tegi siis OFAC-iga sõlmitud lepingu jaoks 40 miljoni Rootsi krooni suuruse eraldise.

USA justiitsministeeriumi (DoJ), USA väärtpaberi- ja börsikomisjoni (SEC) ja New Yorgi finantsteenuste osakonna (DFS) juurdlused jätkuvad sellest kokkuleppest sõltumata. Swedbank peab nende agentuuridega USA õigusnõustajate kaudu eraldi arutelusid. Need uurimised on alles erinevates etappides.

Pank ei saa praegu hinnata võimalike rahaliste tagajärgede ulatust ega ka seda, millal uurimised lõpetatakse, teatas Swedbank.