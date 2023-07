Milliseid kasiinoreklaame peaks kindlasti ignoreerima?

Jälgi brändi nime ning sõnumi sisu

Esiteks tuleb arvestada, et paljude kasiinode reklaamid on sulle tõenäoliselt juba varem silma hakanud ning sa näe neid kasiinobrände esimest korda. Küllap teavad kõik, millega tegeleb OlyBet ning paljud on kuulnud ka näiteks Ninja Casino nime. Kui nüüd mõne sellise ettevõtte reklaami uuesti nähakse, siis võib olla enam-vähem kindel, et tegemist on omal alal tuntud ning seadusliku ettevõttega. Kui reklaamitav bränd on aga täiesti tundmatu, siis tasub kindlasti jälgida, kas reklaam ise ning kasiino veebileht on korralikus eesti keeles. Isegi kui selline kasiino on Eestis litsentseeritud, tähendab halvasti, poolikult või suisa tõlkimata jäetud veebileht seda, et tõenäoliselt ei pakuta sulle hiljem ka eestikeelset klienditeenindust ning ettevõtte suhtumine Eesti klientidesse on ükskõikne. Seega – ignoreeri reklaame, mis on halvas eesti keeles ning viitavad tundmatutele brändidele. Internetikasiinod on oma olemuselt võrdlemisi sarnased ning nende valik Eestis niivõrd lai, et puudub igasugune vajadus kõikjal mängimiseks.