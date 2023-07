Kloogaranna rand tunnustati kauneimaks

„Siin kulgeb kilomeetreid pikk männimetsaga ääristatud liivarand, kus ruumi on kõigile. Samuti asub see transpordi mõttes soodsas kohas – siia saab nii bussi, rongi, auto kui rattaga, jalutamisest rääkimata. Täna on Kloogarand taas üks populaarsemaid randu, mis on uhkuseks nii kohalikele kui ligitõmbav ka suvitajaile,” rääkis Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.