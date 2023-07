Kes kasta suutis, saab ilusa vaarikasaagi, teistel nulliring

Hooldustööd tähendavad haigete okste eemaldamist, umbrohu korjamist ja harvendamist. Sedagi, et eelmise aasta põhk sai vahetatud hakkpuidu vastu, mis hoiab vaarikate all piisavalt niiskust. Samuti usub Ohu, et liigne tihedus ei too saaki juurde. „Vaarikas kasvatab palju külgharusid, millelt tuleb saak. Kui tal pole ruumi neid kasvatada, siis saaki ei tule,” selgitas ta.