Vastne nõunik: kliimateemadel jagub segadust veel palju

Eelmisel nädalal regionaalminister Madis Kallase põllumajandusnõunikuna tööd alustanud Kaja Piirfeldt loodab, et n-ö otse põllult tulevate taustateadmistega on võimalik põllumajandustootjatele tuua loodetud selgust riigi ootuste osas.

Kas kaalusite pikalt, kui tehti ettepanek asuda nõuniku ametisse? Mis sai kaalukeeleks?

Tööle asumine on ikka hoolikalt läbi mõeldud. Ei ütleks, et otsus kergelt tuli. Samas, kui konkreetne pakkumine vormistatud sai, tuli jah-sõna kiirelt. Otsustavaks said kaks asjaolu: sarnane väärtusruum ministri ja tema kollektiiviga ning muidugi tegevpõllumeeste toetus. Usun tõesti, et saan oma kogemuste ja teadmistega n-ö otse põllult panustada. Kindlasti näen ja tunnetan asju teisiti kui valdkonnast praktilises mõttes eemal olev inimene.

Te ei asu tööle sugugi kergel ajal. Põud on tootjate elu teinud kibedaks, eelmised paar aastat pole samuti enamikku põllumajandussektoris ametis olevaist inimestest hellitanud. Mis on need esimesed kitsaskohad, mille puhul käised üles käärite?

Hetkel ongi seesama põuateema. Ministeerium võtab olukorda väga tõsiselt ja aktiivselt tegelemegi lahenduste otsimisega. Muus osas tuleb sisend tööks sektorist ja ministrilt – usun, et tööpuudust karta ei ole.