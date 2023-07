Kivi kõrts pakub pirukaid ja moodsat kunsti

Laiapea meenutas, et kohe ta enda peale ei mõelnud, sest on suviti Lendava Laevaga hõivatud olnud, kuid siis arutas ta seda teemat Martin Kunglaga, partneriga Tartu Vilde restoranist. „Otsustasimegi, et võiks proovida. Suvi on tore aeg Peip­si ääres resto pidamiseks,” rääkis ta.