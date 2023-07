1962. aastal loendati kokku 2100 saarmast ja 77 neist kütiti. 2016. aastal kütiti 38 isendit. Saarma jahiarvud on aastate lõikes kogu aeg vähenenud. Karusloomana on saarmas olnud ajalooliselt jahimeestele ihaldusväärne jahiobjekt, kuid tänapäeval on see tähtsuse peaaegu minetanud.